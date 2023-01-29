Чемпионат Греции. ПАОК справился с «Лаврионом», «Олимпиакос» нанес поражение «Арису»

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоялись три матча.

ПАОК справился с « », лидер чемпионата «Олимпиакос» нанес поражение « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-5, Колоссос – 8-6, Перистери – 8-6, Промитеас – 8-6, – 8-6, Арис – 7-7, Аполлон – 3-11, Ионикос – 3-11, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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