Чемпионат Греции. ПАОК справился с «Лаврионом», «Олимпиакос» нанес поражение «Арису»
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоялись три матча.
ПАОК справился с «Лаврионом», лидер чемпионата «Олимпиакос» нанес поражение «Арису».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 16.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
- ПАОК
- Франке (30), Камберидис (15), Райли (13), Маргаритис (6), Ренфро (4 + 6 передач) – старт; Хэндс (15), Полли (5), Какламанакис (4), Слафцакис (1), Konstantinidis (0), Циакмас (0).
- Лаврион
- Лэнгвайн (18 + 7 подборов + 5 потерь), Кузелоглу (10), Коловерос (8), Зарас (6), Коул (4) – старт; Martin (9), Николаидис (7), Николаидис (2), Грэй (2), Геромихалос (2), Пилавиос (0), Спринциос (0).
- Дата проведения
- 29 января, 18.00, «Karditsa»
- Кардицас
- Эванс (13 + 7 подборов), Гиузелис (9 + 8 подборов), West (6), Питерс (4), Аграванис (4) – старт; Галлинат (17), Габровшек (13), Атинаю (8), Приджетт (5 + 9 подборов), Сарикопулос (1).
- Аполлон Патрас
- Гриффин (13), Дэвис (9), Карамбелас (4 + 6 передач), Богрис (4), Калхун (0) – старт; Филиппакос (17 + 10 подборов), Verge, Jr. (11 + 5 потерь), Мастрояннопулос (7), Коньонис (0).
- Дата проведения
- 29 января, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Везенков (18), Папаниколау (5), Уолкап (0 + 6 передач), Кэнан (0), Боломбой (0 + 8 подборов) – старт; Ларендзакис (20 + 10 передач), Питерс (14 + 7 подборов), Маккиссик (13), Блэк (10 + 8 подборов), Лунцис (9), Папас (0).
Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-5, Колоссос – 8-6, Перистери – 8-6, Промитеас – 8-6, ПАОК – 8-6, Арис – 7-7, Аполлон – 3-11, Ионикос – 3-11, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Комментарии