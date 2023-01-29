Чемпионат Греции. ПАОК справился с «Лаврионом», «Олимпиакос» нанес поражение «Арису»

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В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоялись три матча.

ПАОК справился с «Лаврионом», лидер чемпионата «Олимпиакос» нанес поражение «Арису».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Лаврион 93:68 (26:17, 31:15, 22:19, 14:17)
Дата проведения
29 января, 16.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча
ПАОК
Франке (30), Камберидис (15), Райли (13), Маргаритис (6), Ренфро (4 + 6 передач) – старт; Хэндс (15), Полли (5), Какламанакис (4), Слафцакис (1), Konstantinidis (0), Циакмас (0).
Лаврион
Лэнгвайн (18 + 7 подборов + 5 потерь), Кузелоглу (10), Коловерос (8), Зарас (6), Коул (4) – старт; Martin (9), Николаидис (7), Николаидис (2), Грэй (2), Геромихалос (2), Пилавиос (0), Спринциос (0).

Кардицас – Аполлон Патрас 80:65 (15:12, 27:14, 19:25, 19:14)
Дата проведения
29 января, 18.00, «Karditsa»
Онлайн матча
Кардицас
Эванс (13 + 7 подборов), Гиузелис (9 + 8 подборов), West (6), Питерс (4), Аграванис (4) – старт; Галлинат (17), Габровшек (13), Атинаю (8), Приджетт (5 + 9 подборов), Сарикопулос (1).
Аполлон Патрас
Гриффин (13), Дэвис (9), Карамбелас (4 + 6 передач), Богрис (4), Калхун (0) – старт; Филиппакос (17 + 10 подборов), Verge, Jr. (11 + 5 потерь), Мастрояннопулос (7), Коньонис (0).

Олимпиакос – Арис 89:75 (16:13, 29:18, 22:24, 22:20)
Дата проведения
29 января, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (18), Папаниколау (5), Уолкап (0 + 6 передач), Кэнан (0), Боломбой (0 + 8 подборов) – старт; Ларендзакис (20 + 10 передач), Питерс (14 + 7 подборов), Маккиссик (13), Блэк (10 + 8 подборов), Лунцис (9), Папас (0).
Арис
Хорклер (13 + 14 подборов), Неципоглу (8), Гудвин (8 + 5 потерь), Хэгинс (7), Нотэй (6) – старт; Толиопулос (15), Mitrou-Long (10), Христидис (5), Филлиос (3), Схизас (0).

Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-5, Колоссос – 8-6, Перистери – 8-6, Промитеас – 8-6, ПАОК – 8-6, Арис – 7-7, Аполлон – 3-11, Ионикос – 3-11, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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