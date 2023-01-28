Павел Подкользин: «Новицки семью завел уже под конец карьеры, до этого у него был только баскетбол, баскетбол, баскетбол»
Экс-игрок «Далласа» Павел Подкользин объяснил, почему Дирк Новицки является одним из величайших игроков НБА за все время.
«Он мог быть позитивным, а мог быть очень серьезным. Смотря, что происходит. Если кто-то где-то недорабатывает, а он впахивает и из-за кого-то проигрывает, то он мог и накричать, и остановить тренировку. Объяснить на повышенных тонах, все же у него айкью работает на порядок выше остальных. А так он – душа компании. Всегда пошутит, всегда кого-нибудь подколет, всегда с улыбкой.
Играть против него было тяжело. 213 см роста, отточенные навыки броска – что бы ты ни делал, он все равно забьет. Как против Джордана: «Называй меня черным Иисусом, я тебе все равно забью». Бывали у него и плохие дни, когда он мазал. Он вообще всегда оставался после тренировок и дорабатывал, но если был плохой день, то из зала он вообще не выходил.
Он такой же фанатик, как и остальные великие. Как вот Кобе абсолютно слизал с Майкла всю игру. Просто они фанаты до такой степени, что полностью себя этому посвятили. Посмотри, как была построена жизнь Новицки: он семью завел уже под конец карьеры, до этого у него был только баскетбол, баскетбол, баскетбол… Бесконечно тренировался, общался со своим тренером Холгером, играл с ним в шахматы. Когда в клубе был Стив Нэш, они могли взять пиво и прийти в зал бросать… Фанаты до мозга костей», – сказал Подкользин.
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Профессионализм
Ясн..