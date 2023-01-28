Павел Подкользин: «Новицки семью завел уже под конец карьеры, до этого у него был только баскетбол, баскетбол, баскетбол»

Теги Майкл Джордан Павел Подкользин Даллас Дирк Новицки Кобе Брайант Стив Нэш НБА Баскетбол

Экс-игрок «Далласа» Павел Подкользин объяснил, почему Дирк Новицки является одним из величайших игроков НБА за все время.

«Он мог быть позитивным, а мог быть очень серьезным. Смотря, что происходит. Если кто-то где-то недорабатывает, а он впахивает и из-за кого-то проигрывает, то он мог и накричать, и остановить тренировку. Объяснить на повышенных тонах, все же у него айкью работает на порядок выше остальных. А так он – душа компании. Всегда пошутит, всегда кого-нибудь подколет, всегда с улыбкой.

Играть против него было тяжело. 213 см роста, отточенные навыки броска – что бы ты ни делал, он все равно забьет. Как против Джордана: «Называй меня черным Иисусом, я тебе все равно забью». Бывали у него и плохие дни, когда он мазал. Он вообще всегда оставался после тренировок и дорабатывал, но если был плохой день, то из зала он вообще не выходил.

Он такой же фанатик, как и остальные великие. Как вот Кобе абсолютно слизал с Майкла всю игру. Просто они фанаты до такой степени, что полностью себя этому посвятили. Посмотри, как была построена жизнь Новицки: он семью завел уже под конец карьеры, до этого у него был только баскетбол, баскетбол, баскетбол… Бесконечно тренировался, общался со своим тренером Холгером, играл с ним в шахматы. Когда в клубе был Стив Нэш, они могли взять пиво и прийти в зал бросать… Фанаты до мозга костей», – сказал Подкользин.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
В НБА менеджере Подкользин у меня 2-кратным МВП финала был. Легенда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Game Winner
Сразу анекдот вспомнился.
Басист опаздывает на репу, заходит и ставит на колонку бутылку водки. Все на него смотрят. Ты чего это, говорят, на репу с водкой? Да нет, на пьянку с гитарой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Game Winner
Ответ Budabuda
Взять пиво на тренеровку Профессионализм Ясн..
Это они бухать в зал пошли, а не пиво на тренировку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skreamer
Ответ Budabuda
Взять пиво на тренеровку Профессионализм Ясн..
Не взять пиво на тренировку, а придти в зал в свободное время!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ID89
Ответ Budabuda
Взять пиво на тренеровку Профессионализм Ясн..
Там речь про то, что когда у них свободное время и можно пивка попить, их всё равно в зале тянет, а не в баре или дома посидеть
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Взять пиво на тренеровку
Профессионализм
Ясн..
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий