Дариус Гарлэнд: «Я должен участвовать в Матче всех звезд»

Разыгрывающий « » считает, что заслуживает приглашения на Матч всех звезд НБА второй год подряд.

«Я должен участвовать в Матче всех звезд.

Мои показатели примерно такие же, как и в прошлом сезоне. В этом сезоне мы стали намного лучше как команда. Мы стремимся в плей-офф, и на данный момент мы в него проходим. Почему я не должен участвовать в Матче звезд?» – заявил 23-летний игрок.

Одноклубник Гарлэнда Донован Митчелл попал в стартовые составы звезд-2023 по итогам голосования.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше