Дариус Гарлэнд: «Я должен участвовать в Матче всех звезд»
Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд считает, что заслуживает приглашения на Матч всех звезд НБА второй год подряд.
«Я должен участвовать в Матче всех звезд.
Мои показатели примерно такие же, как и в прошлом сезоне. В этом сезоне мы стали намного лучше как команда. Мы стремимся в плей-офф, и на данный момент мы в него проходим. Почему я не должен участвовать в Матче звезд?» – заявил 23-летний игрок.
Одноклубник Гарлэнда Донован Митчелл попал в стартовые составы Матча звезд-2023 по итогам голосования.
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