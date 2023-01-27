Дариус Гарлэнд: «Я должен участвовать в Матче всех звезд»

Теги Кливленд НБА Матч всех звезд НБА Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд считает, что заслуживает приглашения на Матч всех звезд НБА второй год подряд.

«Я должен участвовать в Матче всех звезд.

Мои показатели примерно такие же, как и в прошлом сезоне. В этом сезоне мы стали намного лучше как команда. Мы стремимся в плей-офф, и на данный момент мы в него проходим. Почему я не должен участвовать в Матче звезд?» – заявил 23-летний игрок.

Одноклубник Гарлэнда Донован Митчелл попал в стартовые составы Матча звезд-2023 по итогам голосования.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Santy-44
На уровне личного мнения болельщика Курганского Автобусного - Гарланд набрал хорошую форму, но на МВЗ должен ехать в первую очередь Халибёртон.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
Показатели - показателями, но теперь Гарленд не главная звезда Кавс, к тому же место тем более не гарантировано на мвз, что сейчас на Востоке больше звёзд, чем в прошлом году, как раз за счёт Митчелла)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий