Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Метрополитаном»

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В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Фос Прованс» дома сыграет с «Метрополитаном» Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Фос Прованс – Метрополитан
Дата проведения
18 января, 22.00, «Palais des sports de Marseille»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 14-3, Метрополитан – 13-4, Шоле – 12-5, Дижон – 11-6, Бурк – 10-7, Ле-Ман – 10-7, Виллербан – 9-8, Лимож – 9-8, Страсбур – 8-9, Роанн – 8-9, Париж – 8-9, Нантер – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, Блуа – 6-10, По-Ортез – 6-11, Нанси – 6-11, Ле-Портель – 5-12, Фос Прованс – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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