Бывший игрок НБА Тристан Томпсон дебютировал в качестве эксперта в программе «NBA Today» на канале .

Томпсон выступал в НБА с 2011 по 2022 годы. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».

31-летний Тристан помимо прочего известен своими многочисленными романами. В связи с этим в сети появилось множество различных шуток.

«Я бы лучше попросил у него совет по отношениям с женщинами, а не по баскетболу», – написал один из пользователей.

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