Тристан Томпсон начал карьеру ведущего на ESPN

Теги НБА видео ESPN Тристан Томпсон Баскетбол

Бывший игрок НБА Тристан Томпсон дебютировал в качестве эксперта в программе «NBA Today» на канале ESPN.

Томпсон выступал в НБА с 2011 по 2022 годы. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».

31-летний Тристан помимо прочего известен своими многочисленными романами. В связи с этим в сети появилось множество различных шуток.

«Я бы лучше попросил у него совет по отношениям с женщинами, а не по баскетболу», – написал один из пользователей.

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9 комментариев

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Cubs-V
Ответ Santy-44
Ему 31, в целом соглашусь, хотя Кайри тоже частенько единалил в Кэвс. Вообще, я не представляю, что тяж/центр с хорошим навыком подбирающего ну вообще никому за минимум не сдался.
Про 29 я написал в момент ухода из Кавс.
Сейчас Дариус, идеально взаимодействует с Мобли и Алленом.
Появилась система. В отдельном ключе нападения.
Митч , восхищался тем, что у Гарланда и Аллена, есть своя тактика, которую они отрабатывают.
Я еще жду ,что Джей Би, будет задействовать Окоро.
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Santy-44
Ответ Cubs-V
Его во времена Кавс, снабжали передачами под кольцом. Леброн и Кайри. Как ушли оба. Он был максимально агрессивный к Секстону, который не давал ему мяч. А еще через год, Гарланд, слишком молод, чтобы "такую звезду" обеспечивать ассистами под щитом, как раньше... Перешел в другую(ии) организации и поплыл. До уровня никому не нужен в 29 лет.
Ему 31, в целом соглашусь, хотя Кайри тоже частенько единалил в Кэвс.

Вообще, я не представляю, что тяж/центр с хорошим навыком подбирающего ну вообще никому за минимум не сдался.
+1
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+1
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Mikael Rikhard
а когда был лучшим игроком на чужом щите
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Cubs-V
Его во времена Кавс, снабжали передачами под кольцом.
Леброн и Кайри.

Как ушли оба. Он был максимально агрессивный к Секстону, который не давал ему мяч. А еще через год, Гарланд, слишком молод, чтобы "такую звезду" обеспечивать ассистами под щитом, как раньше...
Перешел в другую(ии) организации и поплыл. До уровня никому не нужен в 29 лет.
+3
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+3
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Райли Карри
Ответ Оскар Муравьев
Что за жопастенькая негритяночка бывшая баскетболистка кто знает? )
Chiney Ogwumike
+2
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Оскар Муравьев
Что за жопастенькая негритяночка бывшая баскетболистка кто знает? )
+1
-1
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RAMIK
Я один только узнал,что он закончил?
+6
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Денис Храпунов
31 год, вот же ленивая задница...
+4
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Сергей Пузанков
Что-то как-то быстро и бесславно он закончил
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