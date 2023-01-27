Тристан Томпсон начал карьеру ведущего на ESPN
Бывший игрок НБА Тристан Томпсон дебютировал в качестве эксперта в программе «NBA Today» на канале ESPN.
Томпсон выступал в НБА с 2011 по 2022 годы. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».
31-летний Тристан помимо прочего известен своими многочисленными романами. В связи с этим в сети появилось множество различных шуток.
«Я бы лучше попросил у него совет по отношениям с женщинами, а не по баскетболу», – написал один из пользователей.
Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка
В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке
Сейчас Дариус, идеально взаимодействует с Мобли и Алленом.
Появилась система. В отдельном ключе нападения.
Митч , восхищался тем, что у Гарланда и Аллена, есть своя тактика, которую они отрабатывают.
Я еще жду ,что Джей Би, будет задействовать Окоро.
Вообще, я не представляю, что тяж/центр с хорошим навыком подбирающего ну вообще никому за минимум не сдался.
Леброн и Кайри.
Как ушли оба. Он был максимально агрессивный к Секстону, который не давал ему мяч. А еще через год, Гарланд, слишком молод, чтобы "такую звезду" обеспечивать ассистами под щитом, как раньше...
Перешел в другую(ии) организации и поплыл. До уровня никому не нужен в 29 лет.