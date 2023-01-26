В НБА за последние 20 лет уменьшилось количество бросков с ближней и средней дистанции в пользу 3-очковых
Аналитическая компания SIS Hoops представила график изменения количества бросков с игры в НБА за последние 20 лет.
В 2000-е годы подавляющее число попыток был сделано с близкого расстояния. Средние броски выполнялись почти так же часто, как трехочковые. В 2010-е началось смещение акцента в пользу дальних попыток.
Последние годы отличаются малым количеством средних бросков. При этом трехочковые совершаются чаще, чем броски из-под кольца.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
иди поспи, дед, включи там комедий советских на фон
ты давно последний раз видел, как одеваются игроки? Харден там или Уэстбрук
они очень любить шутить со свой гардероб
явно есть корреляция с кол-м трёх.
2023 Хьюстон:
109.9 PPG — 28й показатель в лиге
11.5 3PM — 19й
39.6 FGM — 27й
11 побед за 47 игр
2013 Хьюстон:
106.0 PPG — 2й
10.6 3PM — 2й
38.1 FGM — 9й
25 побед за 47 игр