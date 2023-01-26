В НБА за последние 20 лет уменьшилось количество бросков с ближней и средней дистанции в пользу 3-очковых

Теги НБА фото Баскетбол

Аналитическая компания SIS Hoops представила график изменения количества бросков с игры в НБА за последние 20 лет.

В 2000-е годы подавляющее число попыток был сделано с близкого расстояния. Средние броски выполнялись почти так же часто, как трехочковые. В 2010-е началось смещение акцента в пользу дальних попыток.

Последние годы отличаются малым количеством средних бросков. При этом трехочковые совершаются чаще, чем броски из-под кольца.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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10 комментариев

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Sonder
Ответ Неоновый Демон
Баскетбол лично для меня умер , как то явление которое я наблюдал по седьмому каналу . Контактная игра , где все проходило через средние броски и было зрелище , борьба , как будто штыковая . А щас баскетбол похож на дворовую игру 33 . Добежал до линии и кидаешь трешку .
эхххх!1!!!! в мое-то время когда был молодым..... такую игру загубили, не то что нынешнее племя!!!!!! позорище
иди поспи, дед, включи там комедий советских на фон
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+2
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Don Pihot
Ответ Оскар Муравьев
Да согласен 7 ТВ наверное имел ввиду... Где показывали исторические матчи и конечно НБА лайв с ди матеранским. Суперский канал был... И НХЛ показывали и дартс и классику Англии Испании футбола.. Реально в нулевые имело значения позиции игроков поинт гардероб шутить гардероб.. А потом все стало смешиваться и превратилось в трехочковый цирк...
поинт гардероб шутить гардероб?

ты давно последний раз видел, как одеваются игроки? Харден там или Уэстбрук
они очень любить шутить со свой гардероб
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Оскар Муравьев
Ответ Неоновый Демон
Баскетбол лично для меня умер , как то явление которое я наблюдал по седьмому каналу . Контактная игра , где все проходило через средние броски и было зрелище , борьба , как будто штыковая . А щас баскетбол похож на дворовую игру 33 . Добежал до линии и кидаешь трешку .
Да согласен 7 ТВ наверное имел ввиду... Где показывали исторические матчи и конечно НБА лайв с ди матеранским. Суперский канал был... И НХЛ показывали и дартс и классику Англии Испании футбола.. Реально в нулевые имело значения позиции игроков поинт гардероб шутить гардероб.. А потом все стало смешиваться и превратилось в трехочковый цирк...
+4
0
+4
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Неоновый Демон
Баскетбол лично для меня умер , как то явление которое я наблюдал по седьмому каналу . Контактная игра , где все проходило через средние броски и было зрелище , борьба , как будто штыковая . А щас баскетбол похож на дворовую игру 33 . Добежал до линии и кидаешь трешку .
+6
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+2
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quznez
сразу бы кол-во просмотров сравнили.
явно есть корреляция с кол-м трёх.
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Марсель Объелся
Не может такого быть!
0
-1
-1
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Vagant
Скорость движение эскадры определяется скоростью самого медленного корабля в составе.

2023 Хьюстон:
109.9 PPG — 28й показатель в лиге
11.5 3PM — 19й
39.6 FGM — 27й
11 побед за 47 игр

2013 Хьюстон:
106.0 PPG — 2й
10.6 3PM — 2й
38.1 FGM — 9й
25 побед за 47 игр
+17
0
+17
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Mr.BadGuy
Ответ Оскар Муравьев
А то мы не знали... Все лупят трехи как сумасшедшие... Предлагаю всем петерым игрокам встать на дугу и пулять...
На которую дугу? На трёх очковую или четырёх очковую?
0
0
0
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Оскар Муравьев
А то мы не знали... Все лупят трехи как сумасшедшие... Предлагаю всем петерым игрокам встать на дугу и пулять...
+2
-3
-1
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Лютик
Просто Кобе и Дирк карьеры закончили)
0
-3
-3
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