В НБА за последние 20 лет уменьшилось количество бросков с ближней и средней дистанции в пользу 3-очковых

Аналитическая компания SIS Hoops представила график изменения количества бросков с игры в НБА за последние 20 лет.

В 2000-е годы подавляющее число попыток был сделано с близкого расстояния. Средние броски выполнялись почти так же часто, как трехочковые. В 2010-е началось смещение акцента в пользу дальних попыток.

Последние годы отличаются малым количеством средних бросков. При этом трехочковые совершаются чаще, чем броски из-под кольца.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?