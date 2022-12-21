Чарльз Баркли – о продаже «Финикса» за 4 млрд: «Это несправедливо и неправильно»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли, комментируя продажу « » за 4 миллиарда долларов, высказал недовольство тем, что владелец клуба получил выгоду от того, что должно было стать наказанием.

«Это несправедливо. Это неправильно.

Он заплатил за эту команду 400 миллионов долларов. Он делал очень плохие вещи, его заставили продать команду, и он получит 4 миллиарда долларов? Отличная сделка. В мире нет ни одного человека, который бы не спросил: «Подождите, а где наказание?»

У меня есть бизнес, за который я заплатил 400 миллионов. Я домогался женщин и был расистом на работе. И мне говорят: «Мы больше не хотим, чтобы ты здесь работал. Мы дадим тебе 4 миллиарда».

Я люблю НБА. Она дала мне все, что есть в моей жизни. Но это неправильно. Это неправильно, и точка», – сказал Баркли.

Сарвер принял решение продать клуб после того, как расследование НБА подтвердило факты его неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик