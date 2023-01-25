Кендрик Перкинс: «Джулиуса Рэндла очень недооценивают»

Теги Кендрик Перкинс Кливленд Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на великолепные показали форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла в победном матче против «Кливленда» (105:103) – 36 очков, 13 подборов и 4 передачи.

«Рэндла очень недооценивают.

Такие потрясающие выступления становятся для него нормой. Сегодня он заставил «Кавальерс» поработать, набрав непринужденно 36 очков с 13 подборами и добыв победу», – написал Перкинс в соцсети.

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3 комментария

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NikolayOss
«Такие потрясающие выступления» при его контракте он должен выдавать по дефолту.
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Maturmalai
Помимо личной статистики в отдельно взятом матче, есть еще и результаты команды. Никс нынче - некрепкий середняк c нестабильной игрой. Рэндл - ключевой фактор этой нестабильности.
А в статистке Рэндла в данной конкретной игре есть еще пять потерь мяча. Это больше, чем у любого другого игрока в этом матче.
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Сергей Орлов
Еще в прошлом году его смешивали с грязью, а теперь, видите ли, недооценивают.
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