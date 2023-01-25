Кендрик Перкинс: «Джулиуса Рэндла очень недооценивают»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на великолепные показали форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла в победном матче против «Кливленда» (105:103) – 36 очков, 13 подборов и 4 передачи.
«Рэндла очень недооценивают.
Такие потрясающие выступления становятся для него нормой. Сегодня он заставил «Кавальерс» поработать, набрав непринужденно 36 очков с 13 подборами и добыв победу», – написал Перкинс в соцсети.
Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу
А в статистке Рэндла в данной конкретной игре есть еще пять потерь мяча. Это больше, чем у любого другого игрока в этом матче.