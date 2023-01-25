Кендрик Перкинс: «Джулиуса Рэндла очень недооценивают»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на великолепные показали форварда « » в победном матче против « » (105:103) – 36 очков, 13 подборов и 4 передачи.

«Рэндла очень недооценивают.

Такие потрясающие выступления становятся для него нормой. Сегодня он заставил «Кавальерс» поработать, набрав непринужденно 36 очков с 13 подборами и добыв победу», – написал Перкинс в соцсети.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу