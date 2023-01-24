«Вашингтон» претендует на Сержа Ибаку

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Серж Ибака Баскетбол

Центровой «Милуоки» Серж Ибака входит в сферу интересов нескольких команд НБА.

По информации обозревателя Hoops Wire Сэма Амико, на Ибаку претендует «Вашингтон». Ранее сообщалось об интересе к ветерану со стороны «Майами», «Бруклина» и «Атланты».

Ибака с высокой долей вероятности покинет «Бакс» перед дедлайном. Стороны договорились, что найдут подходящий обмен для 33-летнего баскетболиста.

Центровой выступает за «Бакс» на условиях минимального контракта (1,8 млн долларов) на сезон-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 16 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

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7 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ WWz
Ты сын Дмитрия Орлова?
Он младше меня на пять лет)
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WWz
Ответ Сергей Орлов
Бэкстрем, Кузнецов, Строум, Эллер. Места для Ибаки нет.
Ты сын Дмитрия Орлова?
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Алексааандр
Есть ведь свободные агенты из центровых...
0
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Tim Timson
Возраст Ибаки можно не писать)
+3
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MosesPray
Ибака уже не тот
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$cous
неужели так сложно найти хорошего повара
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+12
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Сергей Орлов
Бэкстрем, Кузнецов, Строум, Эллер. Места для Ибаки нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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