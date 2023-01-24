«Вашингтон» претендует на Сержа Ибаку

Центровой «Милуоки» входит в сферу интересов нескольких команд НБА.

По информации обозревателя Hoops Wire Сэма Амико, на Ибаку претендует « ». Ранее сообщалось об интересе к ветерану со стороны «Майами», «Бруклина» и «Атланты».

Ибака с высокой долей вероятности покинет «Бакс» перед дедлайном. Стороны договорились, что найдут подходящий обмен для 33-летнего баскетболиста.

Центровой выступает за «Бакс» на условиях минимального контракта (1,8 млн долларов) на сезон-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 16 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

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