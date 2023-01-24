Легендарный игрок « » поделился своим мнением о приобретении калифорнийским клубом форварда Руи Хатимуры.

«Мне нравится обмен Руи Хатимуры. Он габаритный, атлетичный и умный баскетболист, но ему следует играть более агрессивно на обеих половинах площадки.

способен помочь «Лейкерс» как в защите, так и в атаке. Он набирает в среднем 13 очков, а его габариты помогут нам в защите», – написал Мэджик.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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