Мэджик Джонсон: «Мне нравится обмен Хатимуры, но ему следует играть более агрессивно»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Руи Хатимура Баскетбол

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился своим мнением о приобретении калифорнийским клубом форварда Руи Хатимуры.

«Мне нравится обмен Руи Хатимуры. Он габаритный, атлетичный и умный баскетболист, но ему следует играть более агрессивно на обеих половинах площадки.

Руи Хатимура способен помочь «Лейкерс» как в защите, так и в атаке. Он набирает в среднем 13 очков, а его габариты помогут нам в защите», – написал Мэджик.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ TurboMen
Перед приходом в ЛАЛ все имеют хорошую стату, а потом выясняется что минуты режут, стата в два-три раза хуже. Сколько уже таких было...
В этом году в обратную сторону Брайант и Шредер раскрываются. Раз на раз не приходится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
Типичный японец, в Токио легко затеряется в толпе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dedete
Ответ Mr.BadGuy
Бедный Хачимура наверно до этого обмена и не знал какой он великий игрок. Теперь в Вашингтоне стоит вой на болотах, какого мега игрока они потеряли, а в ЛАЛ соотвественно торжества какого великого игрока они приобрели. На самом деле Хачимура как брендовый чемодан без ручки. Выбросить жалко, а что с ним делать не понятно.
перед нами пример Томаса Брайанта, которого забраковали в Вашингтоне и раскрыли в Лейкерс. Можно еще добавить Троя Брауна
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ TurboMen
Перед приходом в ЛАЛ все имеют хорошую стату, а потом выясняется что минуты режут, стата в два-три раза хуже. Сколько уже таких было...
По разному случается. Да есть некоторые. которые не могут играть под давлением. Есть и те, которые вполне свою стату повышают. Особенно когда тренера не чудят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Ответ Mr.BadGuy
Бедный Хачимура наверно до этого обмена и не знал какой он великий игрок. Теперь в Вашингтоне стоит вой на болотах, какого мега игрока они потеряли, а в ЛАЛ соотвественно торжества какого великого игрока они приобрели. На самом деле Хачимура как брендовый чемодан без ручки. Выбросить жалко, а что с ним делать не понятно.
Медные трубы большого города. Музыка играет, барабаны бьют. Ордена вручают, премию дают!))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TurboMen
Перед приходом в ЛАЛ все имеют хорошую стату, а потом выясняется что минуты режут, стата в два-три раза хуже. Сколько уже таких было...
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Бедный Хачимура наверно до этого обмена и не знал какой он великий игрок. Теперь в Вашингтоне стоит вой на болотах, какого мега игрока они потеряли, а в ЛАЛ соотвественно торжества какого великого игрока они приобрели. На самом деле Хачимура как брендовый чемодан без ручки. Выбросить жалко, а что с ним делать не понятно.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий