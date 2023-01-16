Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с курским «Динамо», УГМК примет «Динамо» из Новосибирска и другие матчи

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В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

«Надежда» в Оренбурге сыграет с курским «Динамо», екатеринбургский УГМК примет «Динамо» из Новосибирска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Самара 

16 января. 16:00

Надежда – Динамо Курск

16 января. 17:00

УГМК – Динамо Новосибирск

16 января. 17:00

Ника – Спарта энд К 

16 января. 18:30

Пересвет-ЮФУ – Динамо Москва

16 января. 19:00

Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 16-2, МБА – 15-3, Надежда – 13-5, Спарта энд К – 9-9, Ника – 9-9, Самара – 9-9, Енисей – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 3-15, Нефтяник – 2-16, Динамо Москва – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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