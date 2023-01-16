Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с курским «Динамо», УГМК примет «Динамо» из Новосибирска и другие матчи
В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
«Надежда» в Оренбурге сыграет с курским «Динамо», екатеринбургский УГМК примет «Динамо» из Новосибирска.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Самара
16 января. 16:00
Надежда – Динамо Курск
16 января. 17:00
УГМК – Динамо Новосибирск
16 января. 17:00
Ника – Спарта энд К
16 января. 18:30
Пересвет-ЮФУ – Динамо Москва
16 января. 19:00
Положение команд: УГМК – 18-0, Динамо Курск – 16-2, МБА – 15-3, Надежда – 13-5, Спарта энд К – 9-9, Ника – 9-9, Самара – 9-9, Енисей – 7-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 3-15, Нефтяник – 2-16, Динамо Москва – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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