Премьер-лига. Женщины. «Самара» – МБА, курское «Динамо» примет «Спарту энд К» и другие матчи
В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
«Самара» примет московскую МБА, курское «Динамо» дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Надежда
12 января. 15.00
Динамо Новосибирск – Ника
12 января. 15.00
Динамо Москва – УГМК
12 января. 17.00
Самара – МБА
12 января. 18.00
Динамо Курск – Спарта энд К
12 января. 19.30
Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-2, МБА – 15-2, Надежда – 12-5, Спарта энд К – 9-8, Ника – 9-8, Самара – 8-9, Енисей – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 3-15, Нефтяник – 2-16, Динамо Москва – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park
Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось
Комментарии