Премьер-лига. Женщины. «Самара» – МБА, курское «Динамо» примет «Спарту энд К» и другие матчи

В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

«Самара» примет московскую МБА, курское «Динамо» дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

–

12 января. 15.00

– Ника

12 января. 15.00

– УГМК

12 января. 17.00

Самара – МБА

12 января. 18.00

Динамо Курск – Спарта энд К

12 января. 19.30

Положение команд: УГМК – 17-0, – 15-2, МБА – 15-2, Надежда – 12-5, Спарта энд К – 9-8, Ника – 9-8, Самара – 8-9, Енисей – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 3-15, Нефтяник – 2-16, Динамо Москва – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось