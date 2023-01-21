Джей Джей Редик: «Если «Лейкерс» окажутся в топ-5 Запада, нужно будет добавить Леброна в список претендентов на MVP»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Джей Джей Редик считает, что звездный форвард Леброн Джеймс может стать MVP нынешнего сезона при определенных условиях.

«Давайте нарисуем картину, где есть много «если». Что, если они совершат пару обменов? Что, если они попадут в топ-5 Западной конференции? Тогда нам нужно будет добавить Леброна в список претендентов на MVP. Сейчас в этом списке много людей.

В начале сезона Леброну давали шанс 1 к 22 в борьбе за MVP. Сейчас у него 1 к 14. Если все пойдет как надо и «Лейкерс» окажутся в пятерке лучших на Западе, я не думаю, что это выходит за рамки возможного», – заявил Редик.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Ответ Вадим Дзахоев
Лейкерс бы в зону плей-ин попасть хотя бы для начала
Ну это не прогноз, а предположение. Непонятно, что в таком варианте делает Дэвис, обменивается что ли? Ибо если он просто сыграет недостаточно игр для борьбы за мвп, то Леброну, как второй заезде команды, не дадут награду даже если они в топ1 запада окажутся.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Дзахоев
Лейкерс бы в зону плей-ин попасть хотя бы для начала
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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