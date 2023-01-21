Джей Джей Редик: «Если «Лейкерс» окажутся в топ-5 Запада, нужно будет добавить Леброна в список претендентов на MVP»
Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Джей Джей Редик считает, что звездный форвард Леброн Джеймс может стать MVP нынешнего сезона при определенных условиях.
«Давайте нарисуем картину, где есть много «если». Что, если они совершат пару обменов? Что, если они попадут в топ-5 Западной конференции? Тогда нам нужно будет добавить Леброна в список претендентов на MVP. Сейчас в этом списке много людей.
В начале сезона Леброну давали шанс 1 к 22 в борьбе за MVP. Сейчас у него 1 к 14. Если все пойдет как надо и «Лейкерс» окажутся в пятерке лучших на Западе, я не думаю, что это выходит за рамки возможного», – заявил Редик.
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