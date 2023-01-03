Джимми Батлер: «Не могу сказать, что я полностью здоров»

Форвард « » заявил, что по-прежнему не восстановился после травмы колена, из-за которой пропустил 7 матчей в ноябре.

«Мы просто должны уделить этому достаточно внимания. Это часть игры, но я хочу быть здоровым на сто процентов. Мне нужно выходить и делать то, что я должен делать. Да, мое колено уже лучше. Я могу выходить на площадку и бороться.

Не могу сказать, что я полностью здоров. Многие игроки в такой же ситуации, поэтому в целом все хорошо. Чем больше я отдыхаю и восстанавливаюсь, тем лучше. Черт возьми, когда я не играю, я делаю все, чтобы исправить ситуацию», – признался Батлер.

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