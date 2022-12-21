Маршалл Гликман: «Евролига хочет отличаться от НБА»

Чемпион Евролиги, литовец Джо Арлаукас представил первый выпуск нового сезона подкаста The Crossover.

Героем выпуска стал генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман, который рассказал о целях турнира.

«Евролига хочет отличаться от НБА. Мы созданы для поклонников баскетбола, да, но нам также нужно охватить людей, которые не являются преданными или ярыми фанатами. Нам нужно выйти на внешнее кольцо, к людям, которым просто нравится веселиться, людям, которым нравится хорошо проводить время», – сказал Гликман.

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