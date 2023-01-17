Разыгрывающий «Сиксерс» отдал должное форварду « » Леброну Джеймсу, который продолжает быть одним из лучших игроков НБА в 38 лет.

« очень и очень хорош в баскетболе, а еще он очень и очень хорошо заботится о своем теле. Две эти вещи вместе способны сделать карьеру особенной. И он показывает нам это прямо сейчас.

Он все еще способен пролетать через всю площадку и вылавливать навесы под аллей-упы. Леброн все еще остается большой проблемой для соперников, все это видят. Снимаю перед ним шляпу», – заявил Макси.

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