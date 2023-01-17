Тайриз Макси: «Леброн все еще остается большой проблемой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси отдал должное форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который продолжает быть одним из лучших игроков НБА в 38 лет.

«Брон очень и очень хорош в баскетболе, а еще он очень и очень хорошо заботится о своем теле. Две эти вещи вместе способны сделать карьеру особенной. И он показывает нам это прямо сейчас.

Он все еще способен пролетать через всю площадку и вылавливать навесы под аллей-упы. Леброн все еще остается большой проблемой для соперников, все это видят. Снимаю перед ним шляпу», – заявил Макси.

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2 комментария

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Nocturnal
В том числе сегодняшний перфоманс тому доказательство
+2
0
+2
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Vagant
В возрасте 38 лет Леброн набирает в среднем за игру:
37.0 очков
9.7 подборов
8.6 ассистов
+16
0
+16
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