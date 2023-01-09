Девон Акун-Перселл: «Делаю все возможное, чтобы быть полностью готовым к матчу против «Зенита»
Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл надеется дебютировать за краснодарскую команду в завтрашнем гостевом матче против «Зенита» в рамках Лиги ВТБ.
‒ Когда мы увидим тебя на площадке?
‒ Надеюсь, уже в матче с «Зенитом» ‒ я делаю все возможное, чтобы быть полностью готовым к этому дню. Я сюда приехал, чтобы играть.
‒ На что делаешь основной упор в тренировках?
‒ Первые мои тренировки в Краснодаре были индивидуальными ‒ в тренажерном зале и на площадке, чтобы побыстрее прийти в нужную форму. Сейчас уже занимаюсь вместе со всеми.
‒ И какие твои впечатления от первых тренировок вместе с командой?
‒ Отличные! Мы очень плотно работаем ‒ после поражения от «Пари НН» надо как можно скорее вернуться на победный путь. Я получаю большое удовольствие. Партнеры по команде классные, тренерский штаб квалифицированный, тренировочные залы и арена замечательные ‒ надеюсь, на этой площадке добудем много-много побед.
‒ «Зенит» ‒ действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Что ты знаешь про эту команду?
‒ Знаю, что сейчас это одна из сильнейших команд в лиге, так что матч с ними будет для нас серьезным вызовом. Надо будет показать свой максимум, чтобы добыть победу на выезде против такого соперника.
‒ «Локомотив-Кубань» будет долго добираться в Санкт-Петербург: сначала поезд, потом самолет. Как обычно проводишь время во время длинных поездок?
‒ Рассчитываю пообщаться с одноклубниками, чтобы получше всех узнать.
‒ Был ли ты ранее знаком с кем-то из «Локо»?
‒ Знал Джошиа Грэя. Команда приняла меня хорошо, атмосфера в раздевалке мне показалась отличной. Уже совсем скоро надеюсь стать полностью своим здесь.
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