Этторе Мессина: «Я бы подождал еще немного, прежде чем сдаваться в Евролиге»

Главный тренер « » заявил, что команда не намерена сдаваться и будет продолжать бороться за выход в плей-офф Евролиги, несмотря на предпоследнее место в таблице (4-10).

«Я бы подождал еще немного, прежде чем сдаваться в . Мы отстаем, но серии побед будет достаточно, чтобы вернуться в зону плей-офф.

Мои игроки хорошие люди, им не все равно, и они показывают это каждый день во время тренировок. Возможно, нам не хватает злости», – сказал Мессина.

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России