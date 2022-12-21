Этторе Мессина: «Я бы подождал еще немного, прежде чем сдаваться в Евролиге»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что команда не намерена сдаваться и будет продолжать бороться за выход в плей-офф Евролиги, несмотря на предпоследнее место в таблице (4-10).

«Я бы подождал еще немного, прежде чем сдаваться в Евролиге. Мы отстаем, но серии побед будет достаточно, чтобы вернуться в зону плей-офф.

Мои игроки хорошие люди, им не все равно, и они показывают это каждый день во время тренировок. Возможно, нам не хватает злости», – сказал Мессина.

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