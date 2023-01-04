Шакил О′Нил: «Не бросал бы трехочковые, если бы играл в современной НБА»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что его отношение к трехочковым броскам не изменилось бы, если бы он играл в современной .

«Я бы ни за что не стал бросать трехочковые.

Все эти высокорослые снайперы ничего не забросили бы против меня. Они даже не участвовали бы в игре, потому что два раза сфолили бы на мне и ушли бы с площадки. А я просто брал бы мяч и набирал легкие очки», – сказал Шак.

За 19 сезонов в лиге О′Нил совершил всего 22 броска из-за дуги и реализовал один из них.

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