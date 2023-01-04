Шакил О′Нил: «Не бросал бы трехочковые, если бы играл в современной НБА»
Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что его отношение к трехочковым броскам не изменилось бы, если бы он играл в современной НБА.
«Я бы ни за что не стал бросать трехочковые.
Все эти высокорослые снайперы ничего не забросили бы против меня. Они даже не участвовали бы в игре, потому что два раза сфолили бы на мне и ушли бы с площадки. А я просто брал бы мяч и набирал легкие очки», – сказал Шак.
За 19 сезонов в лиге О′Нил совершил всего 22 броска из-за дуги и реализовал один из них.
Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х
Шак люто завидовал и предшественникам. Выносливости Уилта, например. Он очень завистлив. Никогда не скрывал этого.
Центровой обязан давить на щитах. Это его первоочередная задача. Об этом Шак и говорит. Давит ли на щитах Янис? Нет.