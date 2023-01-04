Шакил О′Нил: «Не бросал бы трехочковые, если бы играл в современной НБА»

Теги Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что его отношение к трехочковым броскам не изменилось бы, если бы он играл в современной НБА.

«Я бы ни за что не стал бросать трехочковые.

Все эти высокорослые снайперы ничего не забросили бы против меня. Они даже не участвовали бы в игре, потому что два раза сфолили бы на мне и ушли бы с площадки. А я просто брал бы мяч и набирал легкие очки», – сказал Шак.

За 19 сезонов в лиге О′Нил совершил всего 22 броска из-за дуги и реализовал один из них.

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6 комментариев

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andrey black
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Ответ 6LACK
Вроде Шак всем кажется крутым дядькой, но прослеживается у него всё-таки какая-то зависть к современным игрокам. То на Гобера наезжал из-за контракта, то зачем-то постоянно напоминает всем как разрывал лигу, но никто ведь и не спорит. Шак мне Янниса напоминает сильно. Второй тоже играет от своего физического превосходства, хотя технически слабыми ни того, ни другого точно назвать нельзя. Ещё оба вроде на улыбке и на позитиве всегда, но порой вылезает гнильца какая-то
Ты хочешь сказать что гобер заслужил даже 1/10 своего контрак та?? Гобер это мусор
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BT
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Штрафные тоже не забивал бы из принципа.
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6LACK
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Ответ Александр Спирин
Шакил никогда не был в первой сборной защиты. Янис был. С другой стороны Янис на пятёрке это лютейшая срамота. Ему требуются годы, чтобы освоить эту позицию. Шак люто завидовал и предшественникам. Выносливости Уилта, например. Он очень завистлив. Никогда не скрывал этого. Центровой обязан давить на щитах. Это его первоочередная задача. Об этом Шак и говорит. Давит ли на щитах Янис? Нет.
Я не сравниваю позиции их вообще, а говорю о том, от чего оба строят свою игру. Если бы Шак хотел доминировать в современной лиге, пришлось хотя бы пытаться бросать трёхи
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Александр Спирин
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Ответ 6LACK
Вроде Шак всем кажется крутым дядькой, но прослеживается у него всё-таки какая-то зависть к современным игрокам. То на Гобера наезжал из-за контракта, то зачем-то постоянно напоминает всем как разрывал лигу, но никто ведь и не спорит. Шак мне Янниса напоминает сильно. Второй тоже играет от своего физического превосходства, хотя технически слабыми ни того, ни другого точно назвать нельзя. Ещё оба вроде на улыбке и на позитиве всегда, но порой вылезает гнильца какая-то
Шакил никогда не был в первой сборной защиты. Янис был. С другой стороны Янис на пятёрке это лютейшая срамота. Ему требуются годы, чтобы освоить эту позицию.
Шак люто завидовал и предшественникам. Выносливости Уилта, например. Он очень завистлив. Никогда не скрывал этого.
Центровой обязан давить на щитах. Это его первоочередная задача. Об этом Шак и говорит. Давит ли на щитах Янис? Нет.
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6LACK
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Вроде Шак всем кажется крутым дядькой, но прослеживается у него всё-таки какая-то зависть к современным игрокам. То на Гобера наезжал из-за контракта, то зачем-то постоянно напоминает всем как разрывал лигу, но никто ведь и не спорит. Шак мне Янниса напоминает сильно. Второй тоже играет от своего физического превосходства, хотя технически слабыми ни того, ни другого точно назвать нельзя. Ещё оба вроде на улыбке и на позитиве всегда, но порой вылезает гнильца какая-то
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Джонни-массажист
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Самое основное в этом спиче - частица БЫ.....
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