Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Бешикташ»
Во вторник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся два матча.
«Петким Спор» дома сыграет с «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 18.00, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 2 января, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-3, Каршияка – 9-4, Анадолу Эфес – 9-4, Бурсаспор – 8-4, Галатасарай – 7-6, Дарушафака – 7-6, Тофаш – 6-7, Меркезефенди – 6-7, Бахчешехир – 6-7, Петким Спор – 5-7, Коньяспор – 5-8, Газиантеп – 4-9, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-9, Маниса – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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