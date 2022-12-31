Эли Окобо – MVP 16-го раунда Евролиги

Разыгрывающий « » признан MVP 16-го раунда .

В матче с «Жальгирисом» (84:82) Окобо набрал 22 очка, 13 из них пришлись на четвертую четверть.

В активе Окобо также 4 подбора, 9 передач, 4 перехвата и 35 баллов за эффективность действий, что является лучшим показателем среди всех игроков.

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