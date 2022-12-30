Кайл Кузма поздравил Леброна Джеймса с днем рождения

Форвард « » поздравил суперзвезду « » с днем рождения на фоне слухов о своем возможном обмене в лос-анджелесскую команду.

Сегодня четырехкратному чемпиону НБА исполнилось 38 лет.

«День Короля. Наслаждайся, брат мой», – написал Кузма в соцсети.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Кузмы, который провел за команду первые сезоны карьеры и в 2020 году стал чемпионом .

Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Расселла, снимался с Джорданом, вдохновлял Кобе