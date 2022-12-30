Кайл Кузма поздравил Леброна Джеймса с днем рождения
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма поздравил суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса с днем рождения на фоне слухов о своем возможном обмене в лос-анджелесскую команду.
Сегодня четырехкратному чемпиону НБА исполнилось 38 лет.
«День Короля. Наслаждайся, брат мой», – написал Кузма в соцсети.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Кузмы, который провел за команду первые сезоны карьеры и в 2020 году стал чемпионом НБА.
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