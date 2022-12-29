«С нетерпением жду этого дня». Марк Джексон готов снова возглавить команду НБА

Бывший игрок и тренер, ныне комментатор рассказал TMZ Sports, что если команды захотят нанять его в качестве главного тренера, все, что им нужно сделать, это позвонить.

«Мой телефон включен. Я более чем доступен. Они знают, как меня найти.

Я с нетерпением жду этого дня», – сказал 57-летний специалист.

Джексон руководил «Голден Стэйт» с 2011 по 2014 год.

Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Билла Расселла, снимался с Майклом Джорданом, вдохновлял Кобе Брайанта