«С нетерпением жду этого дня». Марк Джексон готов снова возглавить команду НБА

Теги НБА Марк Джексон Баскетбол

Бывший игрок и тренер, ныне комментатор Марк Джексон рассказал TMZ Sports, что если команды НБА захотят нанять его в качестве главного тренера, все, что им нужно сделать, это позвонить.

«Мой телефон включен. Я более чем доступен. Они знают, как меня найти.

Я с нетерпением жду этого дня», – сказал 57-летний специалист.

Джексон руководил «Голден Стэйт» с 2011 по 2014 год.

Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Билла Расселла, снимался с Майклом Джорданом, вдохновлял Кобе Брайанта

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