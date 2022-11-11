Марк Джексон: «Минимум 12 игроков «Клипперс» выходили бы в старте «Лейкерс»

Бывший игрок и тренер , ныне комментатор ESPN Марк Джексон скептически отнесся к уровню игроков «Лейкерс» после поражения команды в матче с «Клипперс» (101:114).

«На месте я бы пригласил в свой кабинет. Я бы спросил у него, как сделать так, чтобы он начал влиять на результат. Он слишком хорош для роли обычного игрока.

Им сильно не хватает таланта. Сколько игроков выходили бы в старте, будь они в «Лейкерс», и играли больше 30 минут? Думаю, как минимум дюжина», – заявил Джексон.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища