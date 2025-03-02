Квентин Граймс обновил рекорд карьеры (44 очка) и помог «Сиксерс» обыграть «Уорриорз»

Квентин Граймс отличился в игре с «Голден Стэйт» (126:119).

Защитник набрал 44 очка, 6 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 18 из 24 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 2 из 8 штрафных.

Граймс перешел в «Филадельфию» из «Далласа» в феврале в обмен на Калеба Мартина .

Со стороны соперника выделился разыгрывающий Стеф Карри , на его счету 29 очков, 13 передач и 5 подборов (10 из 18 с игры, 5 из 12 трехочковых).