Квентин Граймс обновил рекорд карьеры (44 очка) и помог «Сиксерс» обыграть «Уорриорз»
Квентин Граймс отличился в игре с «Голден Стэйт» (126:119).
Защитник набрал 44 очка, 6 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 18 из 24 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 2 из 8 штрафных.
Граймс перешел в «Филадельфию» из «Далласа» в феврале в обмен на Калеба Мартина.
Со стороны соперника выделился разыгрывающий Стеф Карри, на его счету 29 очков, 13 передач и 5 подборов (10 из 18 с игры, 5 из 12 трехочковых).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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