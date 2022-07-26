Марк Джексон: «Лейкерс» могут взять титул, если будут защищаться в каждом матче»

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Бывший главный тренер «Голден Стэйт» Марк Джексон считает, что «Лейкерс» могут претендовать на титул в следующем сезоне.

«Они способны выиграть чемпионат, если обойдутся без травм и будут обороняться в каждом матче. Они не могут надеяться на то, что три будущих члена Зала славы помогут им победить любого. Так не бывает.

Они должны выработать правильные привычки, которых у них не было в прошлом сезоне. Им нужно работать в защите и оставаться здоровыми. Если они сделают это, у них будет шанс обыграть кого угодно», – заявил Джексон.

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