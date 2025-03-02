Чемпионат Италии. «Дертона» в гостях победила «Тренто», «Реджо-Эмилия» разгромила «Динамо Сассари»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли два матча.
«Дертона» в гостях победила «Тренто», «Реджо-Эмилия» разгромила «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 15-5, Виртус – 14-5, Брешия – 14-5, Трапани Шарк – 13-6, Милан – 13-6, Реджо-Эмилия – 13-7, Триест – 11-8, Дертона – 11-9, Венеция – 9-10, Тревизо – 8-11, Динамо Сассари – 7-13, Варезе – 6-13, Скафати – 6-13, Наполи – 5-14, Ваноли Кремона – 5-14, Пистоя – 4-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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