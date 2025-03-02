ACB. «Валенсия» в гостях разгромила «Сарагосу», «Тенерифе» победил «Ховентуд» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Валенсия» в гостях разгромила «Сарагосу», «Тенерифе» победил «Ховентуд».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 16-4, Тенерифе – 16-5, Уникаха – 15-5, Валенсия – 15-6, Ховентуд – 13-8, Манреса – 12-8, Гран-Канария – 11-9, Барселона – 11-9, Баскония – 10-10, Сарагоса – 10-11, Мурсия – 10-11, Бреоган – 8-12, Бильбао – 7-13, Андорра – 7-13, Жирона – 6-14, Гранада – 6-15, Форса Льейда – 6-15, Баскет Корунья – 5-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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