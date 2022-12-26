Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Метрополитаном»

В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A « » дома сыграет с « » Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 11-3, Метрополитан – 11-3, Шоле – 10-4, Дижон – 10-4, Бурк – 9-5, Лимож – 8-5, Виллербан – 8-6, Ле-Ман – 7-7, Нантер – 6-7, Страсбур – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Блуа – 5-8, Роанн – 5-8, Нанси – 5-9, Париж – 5-9, Фос Прованс – 4-10, По-Ортез – 5-9, Ле-Портель – 4-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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