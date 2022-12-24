Джимми Батлер не доиграл матч с «Индианой» из-за растяжения голеностопа

Форвард « » был вынужден досрочно завершить матч против «Индианы» (108:111), который состоялся минувшей ночью.

33-летний баскетболист получил растяжение голеностопа в первой четверти и продолжил игру через боль, но к концу третьей 10-минутки покинул площадку.

В нынешнем сезоне Батлер пропустил 12 матчей. Он набирает в среднем 21,8 очка, 6,8 подбора, 5,8 передачи и 1,9 перехвата.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться