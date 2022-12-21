Джимми Батлер пропустил игру из-за проблем с желудком. Перед этим он рассказал, что попробовал жареных кузнечиков в Мехико

Теги травмы Чикаго Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер пропустил матч с «Чикаго» (103:113) во вторник из-за проблем с желудком.

Незадолго до этого звездный баскетболист рассказал, что во время визита в Мехико, где «Хит» проводили предыдущую игру регулярного чемпионата против «Сперс», он попробовал местное блюдо Чапулинес (жареные кузнечики).

«Попробовал кузнечиков. Неплохо, неплохо. Не скажу, что я фанат этого блюда и съел тысячу кузнечиков, но я их оценил», – заявил Батлер.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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3 комментария

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frenemy
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топ 10 аниме предательств
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711M
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у кого там похожая история была?) у кантера? у драммонда? хахахаах
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6LACK
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С талисманом команды из Мехико решили
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