Лидер « » пропустил матч с «Чикаго» (103:113) во вторник из-за проблем с желудком.

Незадолго до этого звездный баскетболист рассказал, что во время визита в Мехико, где «Хит» проводили предыдущую игру регулярного чемпионата против «Сперс», он попробовал местное блюдо Чапулинес (жареные кузнечики).

«Попробовал кузнечиков. Неплохо, неплохо. Не скажу, что я фанат этого блюда и съел тысячу кузнечиков, но я их оценил», – заявил Батлер.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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