Александр Дирацуян – о Кубке России: «Все игры будут плотными, все соперники очень приличного уровня»

Главный тренер женской МБА Александр Дирацуян считает, что решающее значение в предстоящем «Финале четырех» Кубка России будут иметь настрой команд и эмоции.

– Все игры будут плотными, все соперники очень приличного уровня. Решающими станут настрой команд и эмоции. Мы настраиваемся на Курск, знаем его, а он нас. МБА находится в Сыктывкаре уже несколько дней – с тех пор, как приехала на матч с «Никой» в чемпионате. Нас отлично приняли, мы много гуляли по городу, выучили все улицы, хорошая погода – в общем, все нравится.

- МБА очень ярко проводит этот сезон. Единственное поражение было дома от УГМК – с разницей в 2 очка. Насколько команда готова к тому, чтобы завоевать первый трофей?

– Мы приехали с таким же настроем, как и остальные команды. Как все сложится на площадке, никто не знает. Но будем очень стараться.

- Чуть больше месяца назад вы крупно обыграли « » в Курске. Эта победа дает МБА психологическое преимущество перед полуфиналом?

– Может быть, придаст чуть-чуть больше уверенности. Но это уже совсем другая история. Мы не делаем скидок на результаты предыдущих матчей.

- Если выиграете завтра, с кем хотели бы сыграть в финале?

– Мы никогда не подгадываем себе соперников и не думаем об этом.

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