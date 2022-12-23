Александр Дирацуян – о Кубке России: «Все игры будут плотными, все соперники очень приличного уровня»

Теги Динамо Курск жен Кубок России жен МБА жен Александр Дирацуян Баскетбол

Главный тренер женской МБА Александр Дирацуян считает, что решающее значение в предстоящем «Финале четырех» Кубка России будут иметь настрой команд и эмоции.

– Все игры будут плотными, все соперники очень приличного уровня. Решающими станут настрой команд и эмоции. Мы настраиваемся на Курск, знаем его, а он нас. МБА находится в Сыктывкаре уже несколько дней – с тех пор, как приехала на матч с «Никой» в чемпионате. Нас отлично приняли, мы много гуляли по городу, выучили все улицы, хорошая погода – в общем, все нравится.

- МБА очень ярко проводит этот сезон. Единственное поражение было дома от УГМК – с разницей в 2 очка. Насколько команда готова к тому, чтобы завоевать первый трофей?

– Мы приехали с таким же настроем, как и остальные команды. Как все сложится на площадке, никто не знает. Но будем очень стараться.

- Чуть больше месяца назад вы крупно обыграли «Динамо» в Курске. Эта победа дает МБА психологическое преимущество перед полуфиналом?

– Может быть, придаст чуть-чуть больше уверенности. Но это уже совсем другая история. Мы не делаем скидок на результаты предыдущих матчей.

- Если выиграете завтра, с кем хотели бы сыграть в финале?

– Мы никогда не подгадываем себе соперников и не думаем об этом.

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