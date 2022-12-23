Дмитрий Донсков: «Фавориты Кубка России – все четыре команды»

Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков не считает екатеринбургскую команду главным фаворитом «Финала четырех» Кубка России, который стартует сегодня в Сыктывкаре.

- Ваша команда в этом сезоне не потерпела ни одного поражения, завоевала Суперкубок России. Можно ли считать УГМК главным фаворитом «Финала четырех»?

– Конечно, не хотелось, чтобы это случилось здесь. Но каждая серия когда-нибудь заканчивается. Победы в чемпионате очень радуют, и нам хотелось бы продолжать в том же духе. Но фаворитом «Финала четырех» УГМК не назову – все команды хорошо подготовились. Впереди у каждой – игры на вылет. И кто конкретно подойдет к каждому матчу в оптимальной физической форме, кто будет тактически грамотнее подготовлен, тот и одержит победу. Фавориты здесь – все четыре команды.

- В полуфинале предстоит матч с «Никой». Насколько тяжело играть против хозяек «Финала четырех»?

– Мы хорошо знаем друг друга и ждем упорной борьбы. Впереди у нас матч с хозяйками «Финала четырех», они проиграли несколько встреч в Премьер-лиге и наверняка горят огромным желанием реабилитироваться. Это будет сложная игра, но тем интереснее для болельщиков и зрителей.

Есть и другой фактор. «Ника» играет дома, а это всегда повышенная ответственность. Есть опасения, что игроки могут переволноваться. Плюс для нас состоит в том, что УГМК всегда приезжает с группой болельщиков, которые поддерживают нас на всех играх. Все будет зависеть от того, в какой форме завтра окажемся « » и мы. У нас есть несколько не самых приятных моментов – приболели Тина Крайишник и Александрия Бентли, которые пропустили последнюю игру с «Надеждой» и сейчас находятся не в самом оптимальном состоянии.

«Гол Ришарлисона – это что-то нереальное, как будто из «Убойного футбола». Игроки премьер-лиги и суперлиги – о футбольном ЧМ