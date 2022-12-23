Тибо Пьер Пети: «В прошлом сезоне «Динамо» выиграло и Кубок, и чемпионат, но сейчас ситуация совсем другая»

Теги Динамо Курск жен Кубок России жен МБА жен Баскетбол

Главный тренер курского «Динамо» Тибо Пьер Пети считает, что все участники предстоящего «Финала четырех» Кубка России имеют шансы на победу.

– Мы находимся в предвкушении «Финала четырех». У каждой из команд впереди два матча. Что касается первого, то мы очень хорошо знаем МБА. Все решится в одной конкретной игре.

- Ваша команда завоевала Кубок России 5 раз за 8 последних лет, а в прошлом сезоне впервые стала чемпионом России. Опыт кубковых побед дает «Динамо» определенное преимущество?

– В прошлом сезоне «Динамо» выиграло и Кубок, и чемпионат, но сейчас ситуация совсем другая. У нас новый тренерский штаб, есть новые игроки. Другой и формат турнира. Год назад, чтобы попасть в финал, было достаточно выиграть у ростовской команды. Так что опыт предыдущих побед нельзя переносить на этот «Финал четырех». Сейчас каждая из команд имеет шансы на успех.

- В составе «Динамо» есть много игроков, выступавших за сборную России. Насколько успешное выступление в «Финале четырех» будет зависеть от их игры?

– Раз таких игроков у нас много, то от качества их игры во многом будет зависеть результат команды.

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