Тибо Пьер Пети: «В прошлом сезоне «Динамо» выиграло и Кубок, и чемпионат, но сейчас ситуация совсем другая»

Главный тренер курского « » Тибо Пьер Пети считает, что все участники предстоящего «Финала четырех» Кубка России имеют шансы на победу.

– Мы находимся в предвкушении «Финала четырех». У каждой из команд впереди два матча. Что касается первого, то мы очень хорошо знаем МБА. Все решится в одной конкретной игре.

- Ваша команда завоевала 5 раз за 8 последних лет, а в прошлом сезоне впервые стала чемпионом России. Опыт кубковых побед дает «Динамо» определенное преимущество?

– В прошлом сезоне «Динамо» выиграло и Кубок, и чемпионат, но сейчас ситуация совсем другая. У нас новый тренерский штаб, есть новые игроки. Другой и формат турнира. Год назад, чтобы попасть в финал, было достаточно выиграть у ростовской команды. Так что опыт предыдущих побед нельзя переносить на этот «Финал четырех». Сейчас каждая из команд имеет шансы на успех.

- В составе «Динамо» есть много игроков, выступавших за сборную России. Насколько успешное выступление в «Финале четырех» будет зависеть от их игры?

– Раз таких игроков у нас много, то от качества их игры во многом будет зависеть результат команды.

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