Василий Карасев: «Минск» преподал МБА урок. Хорошо, что нашли силы, отработали»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что победа над «Минском» (76:61) в лиге ВТБ далась команде нелегко.

«Спасибо сопернику за хорошую игру: было много энергии, много желания, была действительно хорошая борьба до последней секунды. Нельзя было расслабляться. Что касается нас, то у нас был немного тяжелый график поездок.

Где-то в начале матча посчитали, что можно выиграть малой кровью, пока в турнирной таблице « » победами особо не блещет. Но соперник преподал нам хороший урок, что если ты немного недооцениваешь противника, то можно за это поплатиться. Хорошо, что нашли силы в себе, отработали, сделали то, что нужно, и результат пришел», – сказал Карасев.

МБА вышла на результат 12-5, гарантировав себе попадание в группу А (топ-6) и плей-офф Лиги ВТБ-2023 в первом же сезоне.

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