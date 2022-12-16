Чемпионат Турции. «Бурсаспор» – «Маниса»
В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бурсаспор» примет «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 19.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тюрк Телеком – 9-1, Анадолу Эфес – 7-3, Бурсаспор – 6-3, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Тофаш – 5-5, Галатасарай – 4-5, Меркезефенди – 4-6, Петким Спор – 4-6, Коньяспор – 4-6, Газиантеп – 3-6, Бахчешехир – 3-7, Бююкчекмедже – 3-7, Бешикташ – 2-8, Маниса – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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