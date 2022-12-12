Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Меркезефенди»

В понедельник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги дома встретится с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тюрк Телеком – 9-1, Анадолу Эфес – 7-3, Бурсаспор – 6-3, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Галатасарай – 4-5, Петким Спор – 4-6, Коньяспор – 4-6, Газиантеп – 3-6, Бахчешехир – 3-7, Бююкчекмедже – 3-7, Бешикташ – 2-8, Маниса – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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