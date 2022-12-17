Александр Хоменко начал восстановление после операции на колене

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Разыгрывающий МБА Александр Хоменко перенес операцию на крестообразных связках коленного сустава, которые травмировал в домашнем матче Единой лиги ВТБ против «Пармы». 

Операция была проведена в итальянской клинике Villa Stuart, а уже на следующий день у игрока были первые восстановительные занятия. 

Первый этап реабилитации пройдет в Италии, после чего Александр вернется в Россию и продолжит работу согласно плану. 

«Все прошло хорошо. Спасибо большое клубу за заботу и организацию всех процессов. Операция позади, впереди серьезный путь восстановления, который уже начался. Удивился немного, когда на следующий день после операции доктор сказал вставать и идти самостоятельно. Пока упражнения минимальные - разрабатываем колено с помощью резинок. 

Я очень рад за команду, за парней. Получил много положительных эмоций после победы над «Локо». Желаю продолжать в том же духе!» – заявил Хоменко.

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