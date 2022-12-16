Джеймс Харден: «Я один из тех, кто изменил баскетбол»

Разыгрывающий «Филадельфии» признался, что ему не все равно, как он запомнится в истории баскетбола.

«Конечно, меня будут помнить. Поэтому, разумеется, мне не все равно. Но люди в любом случае будут говорить то, что захотят.

Меня волнуют только победы и то, что действительно важно и имеет значение. Меня не волнует то, о чем забудут через 48 часов.

Я один из тех, кто изменил баскетбол. Единственное, чего мне не хватает — чемпионство», – сказал Харден.

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