Виктор Клавер: «С течением временем понял, что меня больше интересует происходящее вне площадки»

34-летний форвард «Валенсии» признался, что начал размышлять о жизни после завершения карьеры.

«С течением временем понял, что меня больше интересует происходящее вне площадки.

В основном это вопросы, связанные с бизнесом, например, как устроен мир спорта и бизнеса, но не вдаваясь в подробности. Я общаюсь со многими людьми, которые играли в баскетбол. Даже если решение еще не принято, думаю, что должен, по крайней мере, быть готовым ко всему», – сказал испанец.

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