Джоэл Эмбиид: «Фанаты «Сиксерс» хотят моего обмена»

Лидер «Филадельфии» считает, что некоторые болельщики клуба хотят его обмена.

«Я действительно в это верю. Они хотят моего обмена. Все, что я могу сделать, это стараться изо всех сил в каждом матче. Я ценю свою роль, это непростая работа. Будь это легко, все бы так делали. Когда ты действительно лучший атакующий и оборонительный игрок команды, ты должен обсепечить результат.

Это трудно делать в каждом матче. Невозможно быть идеальным. Мы все иногда ошибаемся. Можно набрать много очков, но допустить потерю в концовке, такое бывает. Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы команда побеждала», – признался Эмбиид.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване