Тимофей Мозгов – 17-й в рейтинге самых переплаченных игроков в истории НБА (HoopsHype)

Российский центровой попал на 17-ю строчку рейтинга самых переплаченных игроков в истории НБА по версии HoopsHype.

В 2016 году Мозгов стал чемпионом в составе , после чего подписал контракт с на четыре года и 64 миллиона долларов. В сезоне-2016/17 он провел 54 матча, набирая в среднем 7,4 очка и 4,9 подбора.

Летом 2017 года Мозгов был обменян в и провел за эту команду 31 матч. В следующее межсезонье россиянин оказался в «Орландо», но так и не появился на площадке из-за проблем с коленом. В июле 2019 года «Мэджик» отчислили игрока.

Лучшую результативность за карьеру Мозгов показал в сезоне-2014/15, когда набирал за «Кавальерс» 10,6 очка, 6,9 подбора и 1,2 блок-шота. Всего за карьеру в он заработал 82,1 миллиона долларов.

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