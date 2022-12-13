Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает, что культивируемая в лиге важность чемпионского перстня мешает по достоинству оценить игроков, которым не довелось завоевать титул.

«Существуют разные формы победы. Можно рассмотреть в качестве примера. Стив Керр, как известно, выигрывал чемпионаты, но когда вы говорите о его отношениях с семьей, его образе жизни, уважении, которое люди питают к нему, то он победитель независимо от той легендарной команды «Буллс».

О Дэйме постоянно говорят то же самое. Вы не можете сказать мне, что не является чертовым победителем. Да, у него нет перстня, но я бы сказал, что этот парень все равно чемпион. Он чемпион», – заявил Редик.

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