Джей Джей Редик: «Вы не можете сказать мне, что Лиллард не является победителем. У него нет перстня, но он чемпион»

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Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает, что культивируемая в лиге важность чемпионского перстня мешает по достоинству оценить игроков, которым не довелось завоевать титул.

«Существуют разные формы победы. Можно рассмотреть Стива Керра в качестве примера. Стив Керр, как известно, выигрывал чемпионаты, но когда вы говорите о его отношениях с семьей, его образе жизни, уважении, которое люди питают к нему, то он победитель независимо от той легендарной команды «Буллс».

О Дэйме постоянно говорят то же самое. Вы не можете сказать мне, что Дэмиан Лиллард не является чертовым победителем. Да, у него нет перстня, но я бы сказал, что этот парень все равно чемпион. Он чемпион», – заявил Редик.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

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