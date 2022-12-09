Инсайдер Тим Макмэн: «У «Далласа» есть два года, чтобы убедить Дончича в том, что команда может бороться за титул»

По мнению инсайдера ESPN Тима Макмэна, у есть два года, чтобы убедить суперзвезду в том, что команда может претендовать на титул чемпиона .

«Я думаю, что у них есть два года – этот сезон и следующий. Они должны за два года сделать то, что «Милуоки» сделал с Яннисом. Им нужно убедить Луку, что у него есть шанс бороться за титул здесь, в «Далласе».

Я не утверждаю, что он обязательно попросит об обмене, если им не удастся сделать это в течение двух лет. Я просто говорю, что если он не будет доволен, он будет обладать всеми возможными рычагами давления, чтобы покинуть команду», – сказал Макмэн.

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