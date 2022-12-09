Трехочковый Джамала Мюррэя принес «Денверу» победу над «Портлендом»

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Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал автором победного броска в матче с «Портлендом» (121:120).

Мюррэй забросил из-за дуги за 0,9 секунды до сирены при счете 118:120.

На счету Джамала 21 очко (8 из 21 с игры, 3 из 10 3-очковые), 5 подборов и 8 передач.

«Наггетс» благодаря успеху в Портленде прервали серию из трех поражений.

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