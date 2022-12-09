Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов с «Рокетс», повторив достижение Тима Данкана
Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов в матче с «Хьюстоном» (118:109).
23-летний Джонсон в пятый раз за карьеру набирает 30+5. Он повторил достижение легенды «Сперс» Тима Данкана, лишь двум этим игрокам в истории техасского клуба удавалось собирать подобную линейку пять и более раз до достижения 24-летия.
Келдон проводит четвертый сезон в НБА, его средние показатели составляют 20,9 очка, 5,2 подбора и 3,0 передачи за игру.
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