Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов с «Рокетс», повторив достижение Тима Данкана

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Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов в матче с «Хьюстоном» (118:109).

23-летний Джонсон в пятый раз за карьеру набирает 30+5. Он повторил достижение легенды «Сперс» Тима Данкана, лишь двум этим игрокам в истории техасского клуба удавалось собирать подобную линейку пять и более раз до достижения 24-летия.

Келдон проводит четвертый сезон в НБА, его средние показатели составляют 20,9 очка, 5,2 подбора и 3,0 передачи за игру.

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