Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов с «Рокетс», повторив достижение Тима Данкана

Форвард набрал 32 очка и 7 подборов в матче с (118:109).

23-летний Джонсон в пятый раз за карьеру набирает 30+5. Он повторил достижение легенды «Сперс» , лишь двум этим игрокам в истории техасского клуба удавалось собирать подобную линейку пять и более раз до достижения 24-летия.

Келдон проводит четвертый сезон в , его средние показатели составляют 20,9 очка, 5,2 подбора и 3,0 передачи за игру.

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