Джейлен Грин завершил первую половину матча со «Сперс» 3-очковым с одной ноги под сирену

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Форвард «Хьюстона» Джейлен Грин стал автором эффектного «баззера» в матче с «Сан-Антонио» (109:118).

Грин завершил первую половину встречи 3-очковым броском с одной ноги под сирену.

Опекавший Грина Джош Ричардсон вскоре после попадания одобрительно хлопнул оппонента по спине.

В активе Грина 14 очков, 3 подбора и 2 передачи.

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