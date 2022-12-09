Форвард стал автором эффектного «баззера» в матче с (109:118).

Грин завершил первую половину встречи 3-очковым броском с одной ноги под сирену.

Опекавший Грина Джош Ричардсон вскоре после попадания одобрительно хлопнул оппонента по спине.

В активе Грина 14 очков, 3 подбора и 2 передачи.

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