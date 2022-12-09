Джейлен Грин завершил первую половину матча со «Сперс» 3-очковым с одной ноги под сирену
Форвард «Хьюстона» Джейлен Грин стал автором эффектного «баззера» в матче с «Сан-Антонио» (109:118).
Грин завершил первую половину встречи 3-очковым броском с одной ноги под сирену.
Опекавший Грина Джош Ричардсон вскоре после попадания одобрительно хлопнул оппонента по спине.
В активе Грина 14 очков, 3 подбора и 2 передачи.
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