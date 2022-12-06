Данки Джалена Рейнольдса и Антона Квитковских – лучшие моменты тура в Лиге ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игрового тура.
Топ-10 возглавили данки Джалена Рейнольдса (УНИКС) и Антона Квитковских («Локомотив-Кубань»).
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