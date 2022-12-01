Чарльз Баркли: «Кобе Брайант писал мне сообщения до 5 часов утра и обзывал последними словами»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал, как в 2006 году рассердил , раскритиковав его игру в 7-м матче серии плей-офф против (3-4).

«Я был зол на него и сказал: «Мы все большие поклонники Кобе Брайанта, но то, что он сделал сегодня – это полная чушь».

Он не бросал по кольцу, он пытался что-то доказать. По-моему, он сделал всего один бросок за вторую половину матча, это было жестоко. Он пытался доказать свою правоту. У него не было партнеров, способных ему помочь.

После матча он начал писать мне сообщения и обзывать последними словами. Это продолжалось около трех часов. Уже было примерно 4 или 5 часов утра. Мы работаем до 1.30, 2.00.

Я сказал: «Эй, чувак, возьми трубку и поговори со мной!» Но он продолжал обзывать меня последними словами», – рассказал Баркли.

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