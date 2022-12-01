«Бостон» продлит контракт с Элом Хорфордом до 2025 года – 20 млн за два сезона

и (36 лет, 206 см) договорились о продлении контракта до конца сезона-2024/25. За два года центровой заработает 20 миллионов долларов.

За текущий сезон пятикратный участник Матча всех звезд получит 26,5 млн. Новое соглашение вступит в силу в сезоне-2023/24 и закончится, когда Хорфорду будет 39 лет.

В нынешнем сезоне Хорфорд набирает 10,9 очка, 6,3 подбора, 2,8 передачи и 0,9 блок-шота в среднем за матч.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри